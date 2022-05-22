Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR 11'LER:
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da bailayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
TRABZONSPOR'DAN 6 GALİBİYET!
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.