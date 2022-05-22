Başakşehir - Trabzonspor CANLI İZLE (Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım)

Süper Lig'in 38. hafta maçında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Zorlu mücadelede iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 16:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 16:50