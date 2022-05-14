Şampiyon Trabzonspor'da kupa töreni büyük bir çoşkuyla kutlandı. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda ayrıca bordo-mavililerin şampiyonluk forması da görücüye çıktı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk forması...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor büyük zaferi görkemli şekilde kutladı. Medical Park Stadyumu'nda yapılan kutlamalarda coşku bir an olsun dinmedi.

Fırtına'nın yıldızları, sahneye kupa törenine özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla çıktı. Gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve '2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor' yazan şampiyonluk forması böylece taraftarların da beğenisine sunuldu.

Taraftarların beğenisine sunulan formalar internet üzerinden satışa açılacak.