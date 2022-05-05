Bordo-mavililerin ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.