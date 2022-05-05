Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo-mavililerin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavililerin ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.
Fotomaç'ın haberine göre; temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak.