Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Karadeniz devinde artık gözler takviyelere çevrilmişti. Taraftarların aklında Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın, "Hocamız kimi isterse alacağız" sözleri vardı. Öyle de oldu. Yönetim, nokta atışı isimlerle eksiklerini giderdi, hatta resmen şampiyonluk yolunun taşlarını dizdi. Sezon başındaki gibi yine erken davranan Trabzonspor, Kouassi'yi haftalar önce bitirdi, sol beke Puchacz, kanat rotasyonuna Yusuf Erdoğan dahil edildi. En kritik hamle ise tartışmasız Edin Visca'ydı. Tam 2 ay devam eden görüşmelerin ardından büyük aşkı mutlu sonla bitiren Trabzonspor, en uğraştırıcı transfer süreçlerinden birini yaşadı. Herkesin 'şampiyonluk transferi' olarak gördüğü Visca'nın 3.5 yıllık toplam maliyeti üzerinden muhasebecilik yapanlar da vardı! Ancak Bosnalı yıldız, çok kritik maçların kahramanı olacaktı...