Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Trabzonspor'da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar hızlandı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme için görüşmeler sürüyor. Bordo-mavili yönetim ile Nijeryalı yıldızın anlaşma sağlayamadığı öne sürülürken, tecrübeli oyuncunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Dış transfer kadar iç transferde de hareketlilik yaşayacak olan bordo-mavililerde en çok merak edilen konu Anthony Nwakaeme'nin takımdaki geleceği...
Adı Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızın bordo-mavililerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.