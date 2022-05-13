Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor'un konuğu oldu. Canlı yayında çok özel açıklamalarda bulunan milli file bekçisi, merak edilenleri yanıtladı. Uğurcan Çakır, transfer hedefini de A Spor'a açıkladı. İşte o sözler...

Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Spor'un konuğu oldu. Canlı yayında çok özel açıklamalarda bulunan milli file bekçisi, merak edilenleri yanıtladı. Uğurcan Çakır, transfer hedefini de A Spor'a açıkladı.

Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları;

Şampiyon olacağımı hayal ediyordum. Çocukluğumdan beri Trabzonsporluydum. Şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Herkesin çok büyük emeği var. Şampiyonluk altyapıdayken hayalimdi ama A Takıma çıkınca hedefim oldu ve gerçekleştirdim.

Çalıştığım bütün hocalarım ve önümde oynayan tüm kalecilerden bir şey öğrenmeye çalıştım. Hepsine teşekkür ediyorum. Kariyerimde kırılma anı Onur abinin sakatlığı oldu. Bulduğum şansı iyi değerlendirdim.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçince çalışması ve yaptıkları beni şampiyonluk hedefine ulaşacağımıza inandırdı. Transfer teklifleri vardı ama burada kalıp şampiyon olacağımızı hissettim. Trabzonspor'un şampiyonluğu benim için her şeyden önemli.

İnşallah dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olurum. Bunun için çalışıyorum.

Trabzonspor için çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana ve kulübe uygun ve mantıklı bir teklif gelirse gitmek istiyorum. 3 kupam var artık bana kızmazlar diye düşünüyorum.

Mantıklı bir teklif gelirse bu sezon Avrupa'ya gitmek istiyorum.

En zor maçımız deplasmandaki Göztepe maçıydı. İçerde de Adana Demirspor maçı çok zordu bizim için.

Lider gidince biraz baskı oluyor ister istemez. Hocamız ve biz çok iyi yönettik bu süreci. Çok şükür yolun sonu şampiyonluk oldu. Mutluyuz ve gururluyuz.

Antalya maçında seyirci girince onları çıkarmaya çalıştım, durun daha bitmedi diye. Maç biter bitmez soyunma odasına kaçtım ve ağladım. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Soyunma odasında 1 saat ağlamışımdır, o kadar duygulandım.

Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İç sahada inanılmaz, nereye gidersek gidelim bizi yalnız bırakmadılar. Yenikapı'da harika görüntüler vardı.

EURO 2020 ülkemiz adına da çok zorlu oldu. Bizi destekleyenleri üzdük. 3 maç oynuyorsunuz, anlık performanslar oluyor. EURO 2020'den sonra vicdanım rahattı, elimden geleni yaptım. Yazılan çizilenleri okumadım, sahada her şeyimi verdim.

Kayseri maçındaki sözlerimle 'Trabzonspor taraftarı dostluğu gözden geçirsin' demek istedim. Kimseyi şiddete yönlendirmem. Isınmadan itibaren ne bulursa atmaları hiç hoş değildi. Çok çirkin görüntülerdi. Ona çok üzülmüştüm.

Küçükken hep Trabzonspor'da oynayan bir oyuncu olmak istiyordum. Önce ahlaklı, sonra başarılı bir kaleci olmak istiyorum. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmak istiyorum. İnşallah hepsi benden daha başarılı olur.

Muslera idol olarak gördüğüm bir insan. Sürekli konuşuyoruz. Çok başarılı. Ondan övgü dolu sözler duymak gurur verici.

Dünyada en beğendiğim kaleciler Oblak, De Gea, Mendy. Bu yıl Batshuayi'yi çok beğenmiştim. İkinci maçta mükemmel oynadı. Serdar Dursun çok iyi forvet. Çok beğeniyorum. Takım arkadaşlarım arasında beni en çok Abdülkadir Ömür zorluyor. Djaniny de iyi.

Şampiyonlar Ligi çok özel bir yer. Orada bulunmak, oynamak istiyorum.

3 senedir psikolojik destek alıyorum. Her şeyi tek başına aşamıyorsunuz. Destek almak çok önemli. Bazen çok büyük kırılmalar yaşayabiliyorsunuz, onları en aza indirmek için bunu yapıyorsunuz.