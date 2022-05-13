Sezon başından hocamız bize söylemişti şampiyon olacağız diye. Sadece takıma arkadaşı olmadık aile olduk. Ne kadar birbirimize bağlı olursak performansımızı yukarı çıkaracağımızı biliyorduk. Birimiz düştüğünde diğeri elinden tutup kaldırdı. Ben de düşenlerden oldum. Herkes bana destek oldu. Tarihe adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz. Bu topraklardan çıkıp adımızı tarihe yazdırdığımız için çok gururlayız.