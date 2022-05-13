Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifi belli oldu
Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yıldız futbolculara teklif gelmeye devam ediyor. Abdülkadir Ömür için 2 Fransız ekibi harekete geçtimişti. Bordo-mavili takımda iyi bir sezon geçiren ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için Nice ve Marsilya devrede. Genç yıldız için yapılan teklif belli oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor'da bu sezon en başarılı isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür için tranfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İÇİN FRANSIZLAR DEVREDE
Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.