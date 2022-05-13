TRANSFER HABERLERİ - Cristian Tello'da Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki rekabet kızışıyor!

İki Türk devi İspanyol yıldıza formayı giydirmeye çalışıyor. Tello'yu kadrosuna katmak için mücadele eden sadece Galatasaray ve Trabzonspor değil. Tecrübeli oyuncu için talip çıkmaya devam ediyor. Kariyerinde Barselona, Porto gibi dev kulüpler bulunan yıldız futbolcunun bir sonraki durağı merak konusu... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022- 16:54