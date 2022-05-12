Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, transfer konusuna da değindi. Avcı, "Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi. İşte o sözler...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, transfer konusuna da değindi. Avcı, "Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

AVCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Geldiğimizde 1 sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır.

Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var.

Bu şehirde müthiş bir enerji var. Şehirdeki bu enerjiyi olumlu hale çevirmek istiyorum. Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Ben biraz düzen adamıyım. Tesislerdeki odam, eski başkan odasıydı. İyi sonuçlar aldıkça düzelttik, hemen koltuğu değiştirmedim.

Oyunu daha akıcı bir hale geliştirmeye ihtiyacım var. Oyun planına göre oyuncular alaca��ız.

Çok olumlu ya da çok olumsuz maçlar oynamadık. Parça parça iyi oynadığımız maçlar oldu. Ama belli bir standardı tutturduk. Adana Demir maçının ilk yarısı inanılmazdı. Montella da 'Kafamızı kaldıramadık' dedi.

Devamlı iyi oynayarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı.

Kadro derinliğimiz olmasaydı çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Kaliteli rekabet takımı hem sayısal hem de performans olarak arttırıyor. Hücum ederken savunma güvenliğini almak da çok önemli. Değişime çok açığım. Bunlar hayatta olması gereken şeyler.

Sevgi, saygı ve iletişimle bu oyunu daha iyi hale getireceğiz. Ben bunun içerisinde kalacağız. Pazar günü kupamızı alacağız, pazartesi yeni sezon yarışı başlayacak. Ben çocuklara, Trabzonsporlular'a doğru örnek olmaya çalışacağım.

Kiralık olan Denswil ve Puchacz için değerlendirmemizi yaptık. 2 haftamız daha var, sonra duyarsınız.