TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Şampiyonlar Ligi yatırımı!

Trabzonspor haberleri - Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için stadyumun zemini için çalışmalara başladı. Bordo-mavililer özellikle drenaj sistemi ve ısıtma için yatırım yapacak. İşte maliyetler ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 06:40