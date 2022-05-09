Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretini noktaladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Şampiyonlar Ligi yatırımı!
Trabzonspor haberleri - Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için stadyumun zemini için çalışmalara başladı. Bordo-mavililer özellikle drenaj sistemi ve ısıtma için yatırım yapacak. İşte maliyetler ve detaylar...
Sezon boyunca müthiş bir mücadele ortaya koyan bordo-mavilileri ligde oynayacağı son 2 maçı da kazanarak sezonu 84 puanla bitirmek istiyor.
Fırtına ayrıca Türkiye Kupası'nda da şampiyon olup çifte kupa sevinci yaşamayı düşlüyor.