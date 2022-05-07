Süper Ligde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2020-21 sezonunda ev sahibi olarak oynayacağı son maç olan Altay karılaşması ile ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.

Medical Park Stadında oynanan ve Bordo - Mavililerin şampiyonluğunun garantilendiği Antalya karşılaşmasında saha zeminin ağır hasar alması nedeniyle Trabzonspor, Altay karşılaşmasını farklı bir sahada oynamak istedi.

Bu nedenle Trabzonspor, Altay karşılaşmasını Şanlıurfa GAP Arena'da 14 Mayıs'ta oynamak için TFF'ye başvurdu.

KUTLAMA 15 MAYIS'TA AKYAZI'DA

Trabzonspor, 14 Mayıs'ta oynamak istediği karşılaşmanın ardından 15 Mayıs'ta Trabzon'da şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor.