Fakat dün geceki maçın özelinde Trabzonspor için işler iyi değildi. İki defa öne geçtiler, ikisinde de skoru koruyamadılar. Antalyaspor hem pozisyon bakımından hem oyun anlayışı ve disiplin bakımından Trabzonspor'dan daha üstündü. Pek tabii ki dün gece niye böyle oldu diye Trabzonspor'u eleştirecek halimiz yok. Öyle oldu, böyle oldu ama sonuçta Trabzonspor başardı.