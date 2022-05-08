Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğu bugün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak...
TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'da şampiyonluk şöleni! Büyük sürprizler...
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, İstanbul Yenikapı'da taraftarıyla buluşacak. Onbinlerce taraftarın katılması beklenen kutlamalar saat 15.00'te başlayacak. İşte şampiyonluk şölenine ait detaylar...
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluğu bugün İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak...
Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği kutlama saat 15.00'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.
Fotomaç'ın haberine göre; onbinlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda çok sayıda sanatçı konser verecek. DJ performansları sergilenecek.