A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı.

İşte Toroğlu'nun yazısı:

Dün akşam daha çok Hatayspor –Trabzonspor maçını seyrettim. Ama aslına bakarsanız G.Antep-Kayseri maçı daha önemliydi. Çünkü o maçtan çıkacak sonuca göre, düşen takım veya takımlar belli olacaktı.

G.Antep 1 puanı alınca, düşenlerin de resmi netleşti. Kayserisporlu oyuncular da aynı Trabzonspor gibi Türkiye Kupası'ndaki maçı düşünüyorlardı. Çünkü ikisi de Salı günü kupa yarın finalinde rövanş maçına çıkacaklar. Yani ne Trabzonsporlu futbolcular %100 kendilerini maça verdiler, ne de Kayserisporlu futbolcular.

Bir yerde haklılar da... Belki diğer takımlar mesela Altay, Çaykur Rizespor bir ümitle bu maça baktılar ama yani Türkçe'de bir cümle vardır:

El, elin eşeğini; ıslık çalarak ararmış!

İşte tam da bu hesap oldu. Onun için iki maç da 1-1 berabere bitti.

Hatayspor-Trabzonspor maçı tam bir halı sahaydı. Bir taraf topu alıyor, hücuma gidiyor; rakip çok fazla reaksiyon göstermiyor. Sonra topu kapan rakip takım bu kez hücuma gidiyor, bu sefer de diğer taraf baskı yapmıyor. Yani iki maç için de şöyle söylemem lazım: Bir puanı alan da, iki puanı veren de razıydı!Trabzonspor'un yediği golde futbolculara baktığınız zaman pozisyon ofsayt gibi görünüyor ama golü atan oyuncu orta yapılırken, bence topun gerisinde duruyordu.Bu sene geçen hafta şampiyon belli oldu, bu hafta da düşenler. Yani lig bitti.. Bazı takımlar Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi hariç diğer kupalar için oynuyorlar ama o kupalar da sezon içinde o takımlar için hiç hayırlı olmuyor.Seneye eğer baştan bir kopma olmazsa, tuhaf bir lig izleyeceğiz.Federasyonla, Tahkim ve Disiplin Kurullarıyla, MHK ve hakemlerimizle birlikte hem çalacağız, hem oynayacağız. Öyle görünüyor.20 sene önceye döndük. 20'nci sıradayız. Hiç unutmuyorum, Türk futbolunun marka değerini yükseltecekti bazı arkadaşlar bayağı da yükselttiler. O kadar yükselttiler ki, altında kaldılar çıtanın!Eskiden bir dans yapılırdı... Bir çıtanın altından geriye doğru bel bükülerek geçilmeye çalışılarak yapılan, adı Limbo! İşte bunu oynamaya çalışanlar, o çıtanın altında kaldılar cümbür cemaat!