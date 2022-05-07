Trabzonspor Altay maçı için TFF'ye başvurup Şanlıurfa'da oynamak istedi

Trabzonspor Altay maçı için TFF'ye başvurup Şanlıurfa'da oynamak istedi

Trabzonspor, Altay maçının Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Bordo-mavililer şampiyonlu törenini ise 15 Mayıs'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 16:18