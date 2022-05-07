Trabzonspor Altay maçı için TFF'ye başvurup Şanlıurfa'da oynamak istedi
Trabzonspor, Altay maçının Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Bordo-mavililer şampiyonlu törenini ise 15 Mayıs'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 16:18
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya inmesinin ardından zemin bozulduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği için başvuruda bulundu.
Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi Trabzonspor'un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.