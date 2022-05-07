Fenerbahçe oyuncusu Jose Sosa (36), 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den Trabzonspor sözleri!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerde bir süredir formasından uzak kalan Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde bir dönem Sosa'nın Trabzonspor forması giydiği dönemde şehre ve bordo-mavili takımı tutkunluğuyla biliyordu. Carolina, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından çok özel açıklamalarda bulundu.
Arjantin basınına konuşan Alurralde, "Jose Sosa ile ayrılık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz.
Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" demişti.