TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a Eliaquim Mangala önerisi! Abdullah Avcı'nın kararı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen bordo mavililere flaş bir oyuncu önerildi. Menajerler, Fırtına'ya yıldız savunmacı Eliaquim Mangala'yı teklif etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı da Mangala ile ilgili fikrini yönetime sundu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 13:15