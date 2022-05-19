Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Şampiyon olmamızda payı çok büyük" dediği Asbaşkan Ertuğrul Doğan, FOTOMAÇ'a tarihi açıklamalar yaptı. A'dan Z'ye hemen her konuya değinen Doğan, kulübün hedeflerini duyurdu. İşte Doğan'ın önemli sözleri: "Röportaja teşekkürle başlamak istiyorum. Ben bu süreçte belki de çok fazla ihmal ettiğim eşim Güneş Köleoğlu Doğan, çocuklarım Alya ve Kuzey'e çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor benim için çok şey ifade ediyor. Ben şanslı bir çocuktum, tüm dayılarım topçuydu. O futbol aşkıyla, o futbol hevesi ile beraber büyüdüm.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan: Hedef seri şampiyonluklar
Trabzonspor haberleri: Bordo-mavililerde Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın şampiyonluk ve gelecek sezon hakkındaki özel görüşmeleri...
HER YIL EN BÜYÜK ADAY OLURUZ
Asla son şampiyonluğumuz demem ama son kutladığımız şampiyonlukta diyeyim, 7 yaşındaydım. Şimdi oğlum 7 yaşında. Benimle şampiyonluğu kutluyor. Artık bu sürecin bu kadar uzamaması lazım. Yani benim, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın çocukları, sizlerin çocukları şampiyonluklarla büyüyecek. Biz görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Camia şunu gördü; biz birlikte olduğumuz zaman, birlikte hareket ettiğimiz zaman ve bir şans verildiği zaman bu takım her sene şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çok net olarak söylüyorum bunu.
DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK
Ben dünyadaki tüm şampiyonluk kutlamalarını yakından takip ederim. Bu konulara çok meraklıyım. Tarafsız gözle bakarak söylüyorum, benzer bir şampiyonluk kutlaması hiç görmedim. Zaten şu anda tüm dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Özellikle şampiyonluğun dili de çok önemliydi. Taraftarımız inanılmaz bir hoşgörü ile bu süreyi sürdürdü. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu göreve gelirken benim aklımdaki en büyük hedef buydu. Bu hedefi gerçekleştirip bize gururu yaşatan Trabzonspor'a ömür boyu borçlu kalacağız.