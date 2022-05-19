TÜM HATALARI TAHTAYA YAZDIK

Eskiye dönük bütün yılları inceledik. 'Trabzonspor hangi yılda niye şampiyon olamadı?', 'Ne gibi hatalar yapıldı?' baktık. Yani kimseyi suçlama anlamında bunu söylemiyorum bunu. Biz de öz eleştiri yaptık. Çünkü biz de şampiyonluğu kaybettik. Biz nerede yanlış yaptık, nasıl daha iyi yapabilirdik, başkanımız ile hepsini tahtaya yazdık. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın belirli bir kısmından sonra hocamız da dahil oldu. Zaten teknik, taktik konularda tek sorumlu kendisi. O da bize güzel yol gösterdi. Kendisi ve yardımcıları inanılmaz çalıştı.