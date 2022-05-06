Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerden flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından sonra Trabzonspor resmi Twitter hesabı bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerden flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından sonra Trabzonspor resmi Twitter hesabı bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımın, Trabzonsporlu futbolcuların isimlerinin sessiz harfleriyle oluşturulması dikkat çekti.

İŞTE BORDO-MAVİLİLERİN RESMİ HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM: