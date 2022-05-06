Hatayspor - Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trabzonspor haberi: Şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 10. dakikasında bordo-mavili ekip penaltı kazandı. İşte o anlar... (TS spor haberi)

Hatayspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmanın 10. dakikasında bordo-mavili ekip VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e yaptığı müdahale sonrası VAR monitörüne giden hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

PENALTI ATIŞI KAÇTI

Karşılaşmasının 11. dakikasında penaltı atışında topun başına geçen Bakasetas penaltı atışından yararlanamadı.

İşte o anlar...

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.