TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı!

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan ancak bir türlü İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaşmaya varılamayan Kaan Ayhan için bordo-mavililer yeniden harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 15:29