Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı!
Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan ancak bir türlü İtalyan ekibi Sassuolo ile anlaşmaya varılamayan Kaan Ayhan için bordo-mavililer yeniden harekete geçti. İşte transferdeki son detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 15:29
Gelecek sezon bordo- mavililerin Avrupa'da mücadele edecek olması ve yabancı sayısının düşecek olması nedeniyle kurmaylar yerli yıldızlara yöneldi.
Karadeniz ekibinin transfer listesinin başında milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Sezon başı ve devre arasında da gündeme gelen başarılı savunmacı da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.