HOCAMIZ KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hemen ardından ise seçimli genel kurulunu yaptı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim yenilenerek yoluna devam etti. Genel kurul sonrası asbaşkanlık görevine getirilen ve camianın en çok sevdiği yöneticilerden olan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer dönemi için "Bu kadar puan farkına rağmen öyle transferler yapacağız ki rakiplerimiz, 'Bunlar ne yapıyor' diyecek. Hocamızın istediği tüm oyuncuları alacağız. Geçmiş yıllardan tecrübeliyiz. Artık şampiyonluk yolunda hata yapmayacağız" açıklamaları camiadaki şampiyonluk beklentisini daha da artırmıştı.