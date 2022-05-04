Trabzonspor, 20 Mayıs 1984'te Sakaryaspor beraberliği ile Adapazarı'nda ilan ettiği zaferinin ardından tam 38 yıl sonra tekrar şampiyon oldu. Sezon başında erken yapılan transferler, taraftarın hemen her maç tribünleri doldurması, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemi ve taktik zekası, yönetimin fedakarlıktan kaçınmaması başarının yapı taşları oldu. 9. haftadaki Fenerbahçe galibiyeti ile zirveyi ele geçiren Karadeniz devi, puan farkını iyice açmaya başladı. Geriye düştüğü maçlarda bile asla pes etmeyen Fırtına, istediğini elde etti.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Sezonun en büyüğü Fırtına! İşte şampiyonluk öyküsünün 2. bölümü
Spor Toto Süper Lig'de Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyonlukla kapatan Trabzonspor, rakiplerine ise ilk 15 haftada büyük fark attı. Bordo-mavililer bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puan toplarken; aynı süreçte en yakın rakibi Fenerbahçe ise 27 puan toplayabildi. İşte Fotomaç Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in kaleme aldığı Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü isimli yazı dizisinin 2. bölümü... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
HARMANLAMA VE İLETİŞİM
38 yıl sonra gelen şampiyonluğun en büyük etkenlerden biri takım içi harmanlama ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım içinde oluşturduğu iletişim yöntemleri. Elindeki oyuncu kadrosuyla iyi bir harmanlama yapan deneyimli teknik adam ne zaman ve nasıl hangi oyuncusuna dokunacağını iyi bildi. Bu sezon hem defansif hem de hücum zenginliği ön plana çıktı.
CAMİA BÜTÜNLEŞTİ
Trabzonspor'un bu sezonki başarısı sadece saha içinde takımın performansıyla ölçülü değil. Saha içi olduğu kadar saha dışında da kahramanlar vardı. Sezon boyunca taraftarlar şampiyonluktan başka bir şey konuşmadı. Şehirdeki pozitif hava maçlarda takıma da yansırken, teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinde belki de ilk kez bu denli güçlü bir lider profili çizdi.