TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’nın yeni sloganı: O sene bu sene bundan sonra her sene

Süper Lig'e çıkmasının ardından üst üste şampiyonluklar yaşayan bordo-mavili ekip, 1976 ile 1981 yılları arasında 5 kez şampiyonluk yaşamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı. Yıllar sonra yeniden şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, gelecek yıllarda da bu başarısını sürdürerek yeniden lige ambargo koymanın planlarını yapıyor..

1976 ile 1981 yılları arasında 5 kez şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bu sezonki zaferiyle birlikte yeniden lige ambargo koymanın planlarını yapıyor.. Abdullah Avcı ile Süper Kupa ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Fırtına'da Başkan Ahmet Ağaoğlu seri şampiyonluklar için yoğun mesai harcıyor.

Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon olarak Süper Lig'de bir devrimi gerçekleştiren Trabzonspor yeni zaferiyle birlikte gözünü kararttı! İkinci Lig'den 1. Lig'e çıktıktan sonra 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979,

1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında lige ambargo koyan Fırtına 1984 yılından 38 yıl sonra 7. şampiyonluğunu kazandı. Karadeniz Fırtınası'nda hedef yeniden seri şampiyonluklar...

YENİ SEZON ÖNCESİ HER ŞEY HAZIR

Karadeniz Fırtınası'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon transferlerini rakiplerinden önce tamamlayan ve kampa yetiştiren Bordo- Mavililer, az para ve doğru planlamayla sonuca gitti. Yeni sezon öncesi de kamp yerinden, transfer edilecek isimlere kadar her şey belli

KUPA KAZANMAYA ALIŞTI

Abdullah Avcı ile birlikte Süper Kupa kazanan Trabzonspor, Süper Lig'de de mutlu sona ulaştı. Takvim'in haberine göre tarihinde elde ettiği şampiyonlukları peş peşe yaşayan Trabzonspor yeniden başarılı bir döneme girmiş oldu. Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fırtına, sezonu iki kupayla tamamlayabilir