Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da sevinç yaşanıyor. Bordo-mavililer elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına çılgın gelirin sahibi oldu
Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 156 milyon TL’lik gelirin de sahibi oldu. Devler Ligi’nden de 264 milyon TL gelecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; sezon başında katılım payı alan Fırtına şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL'yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan kulüp maç başı galibiyet primlerinden ise şu ana kadar 65.34 milyon TL'yi garantiledi.
11 beraberliğin karşılığı olarak da 16.5 milyon TL kasaya girecek. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig'de bordo-mavililer yayıncı kuruluştan ise 24.9 milyon TL alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön elemeden başlayacak olan Trabzonspor gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.