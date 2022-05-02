11 beraberliğin karşılığı olarak da 16.5 milyon TL kasaya girecek. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig'de bordo-mavililer yayıncı kuruluştan ise 24.9 milyon TL alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön elemeden başlayacak olan Trabzonspor gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.