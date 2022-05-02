Alman Kicker dergisi, Karadeniz devine geniş yer ayırdı: 1984'ten beri sadece bir kez Türkiye'nin en kalabalık şehrinden şampiyon çıkmadı. Bursaspor, İstanbul kulüplerinin boğucu hakimiyetini 2010'da kırdı. 2009-10'dan bu yana Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2 ve Başakşehir 1 kez ilk sırada yer aldı. Ama aynı zamanda bir isyan zamanı da vardı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig şampiyonu Fırtına Avrupa'yı salladı!
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'un bu zaferi, Avrupa'da da geniş yer buldu. Bordo mavili ekip, Alman, İtalyan ve İspanyol gazeteleri tarafından geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
Bu da Trabzonspor'la çok yakından bağlantılı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; 1976'da ilk şampiyonluğunu elde eden kulüp, 1984'e kadar en popüler takımdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip ekip oldu.
Hamsik ve Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı. Karadeniz temsilcisi ligde verilen arada ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 14 puan önündeydi. Bu şampiyonlukta hiç şüphe yok ki teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. Takımını çok iyi yönetti ve 38 yıllık hasreti sona erdirdi."