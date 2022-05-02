CALCİOMERCATO: HAMSIK & GERVINHO BAŞARDI

İtalyan Calciomercato, Serie A'da daha önce forma giymiş Hamsik ve Gervinho'nun Trabzon- spor ile şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti. Haberde "Birkaç yıl boyunca Roma ve Napoli ile şampiyonluğu denediler ama olmadı. Sonrasında güçlerini Trabzonspor formasında birleştirdiler. Gervinho ve Türkiye şampiyonu olarak mezun olan Hamsik'ten bahsediyoruz! Eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Hugo, eski Romalı Peres ve eski Atalantalı Cornelius da Trabzonspor ile coştu" yorumu yaptı.