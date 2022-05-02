Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili takımın şampiyonluğu değerlendirdi. Şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. Ben de çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk, gelecek sezonda böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.