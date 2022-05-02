Süper Lig'in en değerliler listesi açıklandı! Zirvenin sahibi...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Türkiye'de tahmini transfer bedeli en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. Listede sadece Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan isimlerin yer alması dikkat çekerken, Galatasaraylı futbolcular damga vurdu. İşte o 10 futbolcu ve tahmini bonservis bedelleri...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 15:21