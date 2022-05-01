Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmeyi başardı. Bordo mavililerin, şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracağı ise belli oldu. İşte o tarih... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 11:05
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasına da kavuşuyor.
Bordo mavililer, Süper Lig şampiyonluk kupasını 15 Mayıs tarihinde evinde oynayacağı Altay maçında kaldıracak.
Fırtına şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha mücadelesinde kupasına ulaşmış olacak.