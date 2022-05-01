Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmeyi başardı. Bordo mavililerin, şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracağı ise belli oldu. İşte o tarih... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 11:05