Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele sonrası Türkiye genelinde, bordo-mavili takımın taraftarlarının büyük coşkusu vardı.
Bu arada geleneksel olduğu üzere şampiyon takımın bayrağı, İstanbul'daki köprülere de asıldı. Trabzonspor'un resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Dalga dalga Fırtına! Bordo-mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda...
Dalga Dalga Fırtına! Bordo-Mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda... ❤️💙 #İnadıylaŞampiyon 🏆 pic.twitter.com/9zh2LWxw0x— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 1, 2022