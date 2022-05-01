Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele sonrası Türkiye genelinde, bordo-mavili takımın taraftarlarının büyük coşkusu vardı.

Bu arada geleneksel olduğu üzere şampiyon takımın bayrağı, İstanbul'daki köprülere de asıldı. Trabzonspor'un resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Dalga dalga Fırtına! Bordo-mavili bayrağımız İstanbul Boğazı'nda...