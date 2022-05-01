Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a övgü yağdırdı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yerel basında şampiyonluğun yankıları! "Rakiplerinden söktü aldı"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitmesine 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Bordo-mavililerin bu başarısı, yerel basında da büyük yankı uyandırdı. İşte o manşetler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların şampiyonluk sonrası sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Şampiyon Trabzon" başlığıyla "Bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluk hasretine son verdi, Antalya maçının bitiş düdüğü ile adeta yer yerinden oynadı", "Trabzon'da olduğu gibi bütün Türkiye'deki bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü, 'Şampiyon Trabzon' tezahüratları her tarafta yankılandı" değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Şampiyon Trabzon" başlığıyla tam sayfa olarak kullandığı haberinde, "Sezona adına yakışır gibi başladı... Fırtına gibi esti, şampiyonluğu rakiplerinin elinden söktü aldı. Trabzonspor milyonlarca taraftarına büyük gurur yaşattı. İstanbul 11 yılın ardından bir kez daha dize geldi" ifadeleriyle şampiyonluk sevincini okurlarıyla paylaştı.