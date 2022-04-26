Spor Toto Süper Lig 2021-22 şampiyonluk kupası, Trabzonsporlu bir taraftar tarafından yapılarak TFF'ye teslim edildi. Bordo-mavili takımın taraftarı olan Murat Kahraman, şampiyonluk kupasını yaparken, göz yaşlarını tutamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Kahraman "Kupayı yaparken çok ağladım ama şükür inşallah resmi olarak da kulüp kaldırır" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor taraftarı Murat Kahraman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için şampiyonluk kupasını hazırladı.



Bordo-mavili takımın taraftarı olan Murat Kahraman, şampiyonluk kupasını yaparken, göz yaşlarını tutamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Kahraman "Kupayı yaparken çok ağladım ama şükür inşallah resmi olarak da kulüp kaldırır" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maç öncesinde yapılan kupanın Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildiği açıklandı.