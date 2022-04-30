Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Bordo-mavililerin golcü oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğun ardından konuştu. Danimarkalı forvet, "Kolay olmadı ama başardık" ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın ardından Andreas Cornelius konuştu.

İşte o sözler:

Tarif edilmesi zor harika duygular bunlar. Uzun bir yolculuk bizimkisi. Sezon başladığında şampiyon olacağımızı birbirimize söylemiştik. Bu hedefi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Kolay olmadı ama başardık.