Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Tarihi bir sezon geçiren ve rakipleriyle arayı bir hayli açan bordo mavili ekip, bu maçtan puan alması durumunda resmen 2021/22 sezonu şampiyonu olacak. Nefes kesen Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Tarihi bir sezon geçiren ve rakipleriyle arayı bir hayli açan bordo mavili ekip, bu maçtan puan alması durumunda resmen 2021/22 sezonu şampiyonu olacak. Nefes kesen Trabzonspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji, Adriano.







TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20:30'da başladı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

ABDULLAH AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.