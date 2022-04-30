Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekibin başarılı futbolcularından Abdülkadir Ömür de Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekibin başarılı futbolcularından Abdülkadir Ömür de Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Tüm röportajlarımızda söylediğimiz şey Trabzonspor'u şampiyon yapmaktı. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. Tüm Trabzonsporlulara şampiyonluk armağan olsun. Bizim için tarihi bir gün. Umarım devamı da gelir."

"Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok."