TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın röportajını futbolcular bastı!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da kutlamalar sürüyor. Uzun yıllar sonra gelen bu başarının ardından en çok sevinenler de futbolcular oldu. Bordo mavili takımın bazı yıldız isimleri, teknik direktörleri Abdullah Avcının röportajını bastı. Futbolcular, deneyimli hocayı su şişeleriyle ıslattı ve kutlama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 00:07