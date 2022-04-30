Trabzonspor Antalyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Duygu patlaması yaşadık

Süper Lig'de 35. haftada Antalyaspor ile 2-2 berabre kalan Trabzonspor 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşıyorum bilmiyorum, yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş şampiyonluğuna bakıyordum. Oyunculara önümüzdeki sene biz şampiyon olacağımızı söylemiştim, bu kadar şampiyonluğa inanmıştım." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 23:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 23:40