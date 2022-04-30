Trabzonspor Antalyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Duygu patlaması yaşadık
Süper Lig'de 35. haftada Antalyaspor ile 2-2 berabre kalan Trabzonspor 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşıyorum bilmiyorum, yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş şampiyonluğuna bakıyordum. Oyunculara önümüzdeki sene biz şampiyon olacağımızı söylemiştim, bu kadar şampiyonluğa inanmıştım." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 23:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 23:40
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşıyorum bilmiyorum, yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene Gençlerbirliği maçından sonra Beşiktaş şampiyonluğuna bakıyordum. Oyunculara önümüzdeki sene biz şampiyon olacağımızı söylemiştim, bu kadar şampiyonluğa inanmıştım.
Ligin en zor rakibiyle oynadık bugün. Onlara saygı duyuyoruz. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi bize ve oyunumuza hep saygı gösterdi.
Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a. Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum.