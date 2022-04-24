Erman Toroğlu: Türkiye'de futbol bu kadar
Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı eleştiri geldi. Toroğlu, "Öyle veya böyle tansiyonu yüksek, kalitesi düşük, mücadelesi düşük bir maç seyrettik. Daha fazla ne beklersiniz bilmem. Çünkü Türkiye'de futbol bu kadar. Hakemiyle, futbol federasyonuyla, tahkim kuruluyla, disiplin kuruluyla… Hepsiyle biz buyuz. " dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40
Peki bu neden oldu? Altı maç kala şampiyon olacakken, rekor kıralım havasına girdiler. Bu havaya Trabzon seyircisi ve Trabzon şehri de girdi. Bu futbolcuyu da gerdi, teknik adamı da gerdi. Sonunda da bugünlere gelindi. Aslında bu maçta Trabzonspor'a bir beraberlik kafi gelebilirdi. Zaten sahaya yayılış biçimleri de mantık olarak oydu. Kötü mücadele etmediler ama iyi futbol oynamadılar. Şansları da yaver gitti. Rakibin iki topu direkten döndü ama bordo-mavililere lazım olan 3 puanı aldılar.
Futbolda dün yoktur, bugün vardır. 'O an' vardır! Trabzonspor'un erken havaya girmesi bazı futbolcuların transfer olayları çok iyi tesir etti. Eee düşünün Trabzonspor 38 sene şampiyon olamamış. Haliyle teknik adamın da futbolcuların da sırtında bir yük var. Yani düşünün bir çocuk olsa şu anda 38 yaşında olacak. Yani Cahit Sıtkı Tarancı'ya göre yolun yarısını geçmiş.
Öyle veya böyle tansiyonu yüksek, kalitesi düşük, mücadelesi düşük bir maç seyrettik. Daha fazla ne beklersiniz bilmem. Çünkü Türkiye'de futbol bu kadar. Hakemiyle, futbol federasyonuyla, tahkim kuruluyla, disiplin kuruluyla… Hepsiyle biz buyuz. Onun için fazla bir şey beklemeyin.