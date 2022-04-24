Erman Toroğlu: Türkiye'de futbol bu kadar

Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı eleştiri geldi. Toroğlu, "Öyle veya böyle tansiyonu yüksek, kalitesi düşük, mücadelesi düşük bir maç seyrettik. Daha fazla ne beklersiniz bilmem. Çünkü Türkiye'de futbol bu kadar. Hakemiyle, futbol federasyonuyla, tahkim kuruluyla, disiplin kuruluyla… Hepsiyle biz buyuz. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 06:40