Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaz transfer dönemine damga vurmak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ - Newcastle United yeni kalecisini Süper Lig'den alıyor!
Transfer haberi: Newcastle United'ın sahibi Kral Selman yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Kaleye takviye yapmak isteyen İngiliz ekibinin sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 12:18
Siyah-beyazlı takımı Premier Lig'de şampiyonluk yolunda söz sahibi yapmak ve dünyanın en büyük takımları arasına adını yazdırmak isteyen Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu.
HaberTS adlı sitenin haberine göre Kral Selman, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgileniyor.