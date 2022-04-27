TRANSFER HABERLERİ - Newcastle United yeni kalecisini Süper Lig'den alıyor!

Transfer haberi: Newcastle United'ın sahibi Kral Selman yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Kaleye takviye yapmak isteyen İngiliz ekibinin sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 12:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 12:18