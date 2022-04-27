Bu sezon düzenli olarak forma giymeye başlayan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı için büyük takımlar sıraya girmiş durumda.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! Trabzonspor'dan Eren Elmalı çalımı
Transfer haberi: Kasımpaşa'nın başarılı sol beki Eren Elmalı performansıyla Süper Lig devlerini peşine düşümrüştü. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği genç futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki sol bekin transferinde Trabzonspor'un 1 adım önde olduğu ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Ümit Milli Takım forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım aday kadrosu için de ismi anılıyor.
4 BÜYÜKLER PEŞİNDE!
21 yaşındaki futbolcu Eren Elmalı'yı; Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor.