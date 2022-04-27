Trabzonspor, cuma günü 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştireceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Sevgili taraftarlarımız sene başından itibaren tribünlerde, dışarda bana ve ekibe, takıma verdiğimiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı ve hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de antremanı beraber seyretme talebiniz oldu. Sizin bu talebinizi cuma akşamı 6.30'da Akyazı'da görmek istiyor ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.