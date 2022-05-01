Sezonu şampiyon tamamlayarak hasrete son veren Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolu belli oldu.
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavililerde yaşanılan zafer sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Fırtına'nın Devler Ligi'ne gidiş yolu merak ediliyor. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖN ELEME OYNAYACAK MI?
Türkiye'nin Avrupa kupalarında topladığı ülke puanları nedeniyle hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım hakkı kazanamayacak. Rusya ve Ukrayna kulüplerinin mevcut durumu nedeniyle Avrupa kupalarında yer almıyor.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılım gösterecek. Fırtına, play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.