Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası nasıl olacak?

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritası nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavililerde yaşanılan zafer sonrası gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Fırtına'nın Devler Ligi'ne gidiş yolu merak ediliyor. Peki Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 12:34