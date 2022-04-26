Trabzon'da gözler Antalya maçında! Biletler 26 saniyede tükendi

Trabzonspor'da Antalyaspor ile oynanacak olan mücadele öncesi satışa sunulan biletler 26 saniyede tükendi. Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40