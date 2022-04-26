Trabzon'da gözler Antalya maçında! Biletler 26 saniyede tükendi
Trabzonspor'da Antalyaspor ile oynanacak olan mücadele öncesi satışa sunulan biletler 26 saniyede tükendi. Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında 76 puana ulaşan Fırtına, Antalyaspor maçı biletlerini satışa çıkardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı olan bordo mavili takımın taraftarları saatler öncesinden bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 40 bin 782 biletin, 27 bin 958 adeti kombine olarak daha önceden satıldığı için Antalyapor karşılaşmasında misafir tribünü dahil 12 bin 824 bilet satışa açıldı. Gişelerden ve Passolig'den saat 13.00'te satışa açılan biletlerin tamamı 26.83 saniyede tükendi. Trabzonspor, bu sezon en hızlı bilet satışı gerçekleştiren takım oldu. En ucuzu 500 TL'den satılan biletler için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar, gişe önünde izdiham oluşturdu.