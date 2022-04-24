Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Trabzonspor'da Djaniny, maç sonu yayıncı kuruluşa konuştu. Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, Tanrıya şükürler olsun 3 puanı aldık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Djaniny, mücadele sonrası beIN SPORTS'a konuştu. Takımının 3. golünü kaydeden Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Maçtan önce buraya geldiğimizde ortaya çıkacak maçın zor olduğunu biliyorduk. Rakibimizi çok iyi biliyorduk. Kolay maç olmayacaktı. Maça çıktığımızda sadece kafamızda 3 puan vardı, Tanrıya şükürler olsun 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.