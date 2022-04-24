Trabzonspor'dan Adana Demirspor maçı sonrası şampiyonluk paylaşımı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 10:56