Süper Lig'in 34. haftasında kritik Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başladı.
Bordo-mavili taraftarlar maç sonrası Trabzon meydanına akın ederken, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından da şampiyonluk paylaşımı geldi.
Fırtına'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın Trabzonspor Ailesi! İnatla, sabırla, azimle... Eze eze kupa Karadeniz'e!" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
Günaydın Trabzonspor Ailesi!— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2022
İnatla, sabırla, azimle... Eze eze kupa Karadeniz'e! 🏆⌛ pic.twitter.com/veSlDzX6D0