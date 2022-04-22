Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Fırtına, Adana'ya 22 kişilik kadroyla gitti.
Trabzonspor'da, Djaniny kadroda yer alırken, sakatlığı bulunan Nwakaeme kafileye dahil edilmedi.
İŞTE O LİSTE:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Fode Koita"
📝 Adana Demirspor maçı kamp kadromuz #ADSvTS pic.twitter.com/xTy0Qj7oJo— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2022