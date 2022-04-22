Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER!

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.