Sessizlik tam kadro devam ediyor diye düşünülürken oyuna hareket getiren Hamsik-Nwakaeme ikilisinin paslaşması neticesi Cornelius'un altı pasta kontrolü ve golü Trabzonspor'un cevapsız aramalarını nihayete erdirdi.

Trabzonspor için bir kupa maçından fazlasıydı elbette bu karşılaşma. Sendelenen öz güveni tazelemek alınacak bir galibiyet kadar, hatta daha da fazla önemliydi. Ama kazanılan bir maçta Uğurcan'ın kurtarışlarıyla gecenin yıldızı olması da bir takım sıkıntıların devam ettiğinin göstergesiydi.