REHA KAPSAL - ÇİFTE AVANTAJ
Trabzonspor ligde son 4 haftadır galibiyet alamıyordu. Üstündeki psikolojik baskıyı atması açısından kupada Kayseri karşısında alacağı galibiyet çok önemliydi. Böyle iki ayaklı yarı final maçlarında rotasyonu çok düşünmemek gerekir. Baştan güçlü bir 11'le çıkmak gerekir. Ligde zaten matematiksel olarak şampiyonluğu bekleyen bordo-mavililerin tam kadroyla bu maça çıkması lazımdı. Nitekim Nwakaeme, Hamsik, Dorukhan girdikten sonra oyunu domine eden, rakibi ceza sahası içine iten görüntüsüyle her an gol atacağının sinyallerini verdi.