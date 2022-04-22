Trabzonspor'un uzak ara şampiyonluğa koşması Almanya'da da gündem oldu... Fotomaç'ın Sportschau dergisinden derlediği habere göre, "Trabzonspor, Süper Lig'de rönesans hayali kuruyor" başlıklı haberde, "Trabzonspor, Süper Lig'de İstanbul'un büyük kulüplerinin üstünlüğünü kırmaya hazırlanıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Almanlardan Fırtına'ya büyük övgü! "Trabzon rönesansı"
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Alman basınının gündemine geldi. Bordo-mavili takımdan övgü dolu sözlerle bahseden Sportschau, "Karadeniz ekibi şampiyonlukla yeni bir rönesans hayali kuruyor" ifadelerini kullandı. İşte o haber... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz takımı şampiyonluğa ve eski başarılı günlerine yeniden kavuşmak üzere" denildi. Frank van der Velden imzalı yazıda, Süper Lig'de 1985'ten beri şampiyonların İstanbul'dan geldiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş, G.Saray, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir. Sadece Bursaspor bu üstünlüğü kısa bir süreliğine kesintiye uğratmayı başardı. Ama bu 12 yıl önceydi. Şimdi Trabzonspor, Türk metropolünün büyük kulüplerine karşı durmaya hazırlanıyor.