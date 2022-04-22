TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Nice Abdülkadir Ömür için vites arttırdı!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in lideri Fırtına'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki oyuncu için Nice'ın girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)