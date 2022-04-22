Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da oyunculara ilgiler artmaya devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Nice Abdülkadir Ömür için vites arttırdı!
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in lideri Fırtına'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki oyuncu için Nice'ın girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 10:36
Bordo-mavililerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Genç oyuncuya Fransa'dan Marsilya ve Nice talip olmuştu.