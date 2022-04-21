Trabzonspor'dan Benjamin Tetteh bombası!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Malatyaspor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından yıldız golcü için Trabzonspor devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 17:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 17:19