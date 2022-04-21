Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından yıldız golcü Benjamin Tetteh'in takımdan ayrılması bekleniyor.
Trabzonspor'dan Benjamin Tetteh bombası!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Benjamin Tetteh ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Malatyaspor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından yıldız golcü için Trabzonspor devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Ganalı oyuncunun Malatyaspor'un küme düşmesi sonrası taliplerinin çoğaldığı öğrenildi.
Gana basınına göre, yıldız forvetin, Temmuz ayında transfer penceresi açılmadan önce Yeni Malatyaspor'dan ayrılması öngörülüyor.